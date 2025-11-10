Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 4 Tutuklama, 56 İşlem

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 56 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 3-9 Kasım 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 52 olaya müdahale edilirken 4 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 56 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 291 adet sentetik ecza, 1 kilo 4 gram esrar, 137 gram metamfetamin, 48 gram bonzai, 6 gram bonzai ham maddesi, 6 gram sukunk 2 gram kokain, 4 adet extacy, hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaçak alkol, sigara ve telefon ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından hafta boyunca 5 olaya müdahale edilirken 7 kişi hakkında işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı. Çalışmalarda 20 karton kaçak sigara, 965 litre yüzey temizleyici, 28 adet kredi kartı, 7,75 litre kaçak alkol ve 1 kaçak cep telefonu ele geçirildi. - DÜZCE