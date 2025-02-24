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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 33 Gözaltı, 2 Tutuklama

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 33 Gözaltı, 2 Tutuklama
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Düzce'de jandarma ve polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 33 kişi hakkında işlem yapılırken, 2 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce'de jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken 33 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla son bir haftada icra edilen operasyonlarda 30 olaya müdahale edilirken uyuşturucu kullanan ve bulunduran 33 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 2 kişi tutuklandı.

Çalışmalarda; 108 adet sentetik ecza, 34 gram esrar, 20 gram metamfetamin, 218 gram bonzai, 1 adet payp ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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