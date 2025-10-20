Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 3 Tutuklama, 73 Kişiye İşlem

DÜZCE (İHA) – Düzce'de düzenlenen operasyonlarda 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 73 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede savcılık koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 13-19 Ekim tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 69 olaya müdahale edildi. Operasyonlar sonucu 3 kişi tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 73 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 39,9 gram esrar, 185 gram bonzai, 25,26 gram metamfetamin, 0,6 gram bonzai hammaddesi, 5 gram skunk, 1 gram kenevir tohumu, 77 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve 15 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE