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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 3 Bin 684 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 3 Bin 684 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 684 sentetik ecza ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı. İlk operasyonda otoyolda durdurulan araçta 2 bin 799 adet sentetik ecza bulundu. İkinci operasyonda ise otel odasında 885 adet sentetik ecza ve 1 gram esrar ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 3 bin 684 sentetik ecza ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından iki ayrı uyuşturucu operasyonu yapıldı. Polis ekipleri tarafından otoyol üzerinde yapılan ilk çalışmada durdurulan araç içinde yapılan aramada 50 kutu halinde toplam 2 bin 799 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan ve çeşitli suç kayıtları olan M.S.(28), G.B.(36) ve T.Y.Z. (30) isimli şahıslar gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Düzce Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Otel odasında bulundu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan sokak çalışmalarında çeşitli suç kaydı bulunan O.Ç. (24) ve D.D. (25) isimli şahısların üzerinde ve otel odasında yapılan aramada 885 adet sentetik ecza ve 1 gram esrar maddesi ele geçirildi.Şüpheli 2 şahıs sevk edildikleri Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk Suç

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