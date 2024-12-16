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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 2 Tutuklama, 69 Kişiye Adli İşlem

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 2 Tutuklama, 69 Kişiye Adli İşlem
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Düzce'de polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı, 69 kişiye ise uyuşturucu bulundurma ve kullanma suçlarından adli işlem yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 2 kişi tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 69 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 9-15 Aralık 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 58 olaya müdahale edilirken 2 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 69 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 122 adet sentetik ecza, 951 gram esrar, 110 gram metamfetamin, 10 gram skunk, 1 adet extacy, 197 gram bonzai, 55 ml. Likit amfetamin, 67 ml. Likit bonzai, 2 gram kenevir tohumu, ve 1 kök kenevir ele geçildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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