Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 185 Tutuklama ve Kilolarca Madde Ele Geçirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2024 yılına yürütülen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 185 şüpheli tutuklandı, kilolarca uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile yasa dışı ekim olaylarının önlenmesi kapsamında 2024 yılında uyuşturucu ile mücadelesinde birçok operasyon yapıldı. Polis ve jandarma ekiplerince 2024 yılında yapılan çalışmalarda gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen 185 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 5 hassas terazi, 307 gram bonzai, 187 mililitre bonzai hammaddesi, 14 extacy, 2 bin 261 gram skunk, 4 uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 5 bin 38 gram kubar esrar, 31 gram metamfetamin, 45 sentetik ecza hapı, 14 gram kokain ve 244 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Polis ekiplerince yapılan operasyonlarda ise 17 kilo 612 gram esrar/skunk, 13 kilo 104 gram bonzai, 7 kilo 924 gram metamfetamin, 32 bin 70 uyuşturucu/uyarıcı hap ile 25 kilo 578 gram eroin ele geçirildi. - DÜZCE