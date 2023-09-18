Düzce'de uyuşturucu madde bulunan aracın sürücüsü tutuklandı

Düzce'de yapılan operasyonda uyuşturucu madde bulunan bir araçta sürücü tutuklandı. Aramada aracın bagajında 4 bin 102 uyuşturucu hap ve sürücünün çantasında 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.