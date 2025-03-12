Düzce'de Uyuşturucu İle Mücadele: Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de farklı isim ve kimlik kullanarak ev kiralayıp, kiraladığı evde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Düzce'de uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Gölyaka ilçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince takipli KOM faaliyetleri kapsamında geçmişte hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçundan suç kaydının olduğu tespit edilen A.G.A. (36) isimli şahsa yönelik istihbari çalışmalar yapıldı. Şahsın farklı isim ve kimlik kullanarak ev kiraladığı ve kiraladığı evde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik tespit köpeğiyle şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 150 gram kubar-esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu ölçeği, 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan A.G.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE