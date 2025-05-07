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Düzce'de Uyuşturucu ile Mücadele: 60 Gözaltı

Düzce'de Uyuşturucu ile Mücadele: 60 Gözaltı
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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyonla toplam 60 kişi uyuşturucu suçlamalarıyla gözaltına alındı. Yapılan çalışmada 74 kişinin yakalanması hedeflenirken, 12'si adresinde bulunamadı, 2'si ise cezaevinde.

Düzce'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor

DÜZCE - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen TCK 188 ve 191 dahilinde 60 kişi gözaltına alındı.

Düzce'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor. Düzce'de TCK 188 (Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi) ile TCK 191 (Uyuşturucu kullanımı yapmak, uyarıcı madde satın almak, uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek, bulundurmak, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanma yoluyla ceza alan kişi) çerçevesinde mükerrer kaydı olanların yakalanmasına yönelik faaliyet Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmekte olduğu soruşturma dosyası doğrultusunda Düzce İl Jandarma komutanlığı sorumluluk bölgesinde suç kaydı olan 74 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan çalışmada 60 şüpheli şahıs yakalanırken, 12 şahıs adresinde bulunamamış ve 2 şahsın cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada yakalanan şahıslar hakkında işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ - 3.Sayfa
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