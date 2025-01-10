Düzce'de Uyuşturucu Hap Ticareti Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı
Düzce'de yapılan narkotik operasyonunda uyuşturucu hap satışı yapan iki kişi yakalandı. Ele geçirilen 1,120 adet sentetik ecza maddesi ile birlikte şahıslar adliyeye sevk edildi.
Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu hap sattığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Şahıslarla birlikte bin 120 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şahsa yönelik yapılan operasyon yapıldı. Operasyonda 80 tablet halinde bin 120 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkemeye sevk edilen 5 suç kaldı bulunan K.T. (26), bir suç kaydı bulunan E.Y. (28) tutuklandı. - DÜZCE