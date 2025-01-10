Düzce'de Uyuşturucu Hap Ticareti Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu hap sattığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Şahıslarla birlikte bin 120 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şahsa yönelik yapılan operasyon yapıldı. Operasyonda 80 tablet halinde bin 120 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkemeye sevk edilen 5 suç kaldı bulunan K.T. (26), bir suç kaydı bulunan E.Y. (28) tutuklandı. - DÜZCE