Üye Girişi
Haberler
Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlar gözaltına alınacak

Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlar gözaltına alınacak
Los Angeles'tan sonra şimdi de New York'ta yangın çıktı

Los Angeles'tan sonra şimdi de New York'ta yangın çıktı
Mark Zuckerberg'den Covid-19 aşısı itirafı: Saklamamız için zorladılar

Mark Zuckerberg'den Covid-19 aşısı itirafı: Saklamamız için zorladılar
Özgür Özel'in İsmet İnönü ile ilgili sözleri gündem oldu: Övdü mü yerdi mi belli değil

Özgür Özel'in İsmet İnönü ile ilgili sözleri gündem oldu

Düzce'de Uyuşturucu Hap Ticareti Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Hap Ticareti Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de yapılan narkotik operasyonunda uyuşturucu hap satışı yapan iki kişi yakalandı. Ele geçirilen 1,120 adet sentetik ecza maddesi ile birlikte şahıslar adliyeye sevk edildi.

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu hap sattığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Şahıslarla birlikte bin 120 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şahsa yönelik yapılan operasyon yapıldı. Operasyonda 80 tablet halinde bin 120 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkemeye sevk edilen 5 suç kaldı bulunan K.T. (26), bir suç kaydı bulunan E.Y. (28) tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi
img

Uzun süre sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağıyor
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekiline 200 TL harçlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Naci Görür'ün uyardığı il için korkutan sözler: 7.4'lük deprem 10 büyüklüğünde hissedilir

Korkutan sözler: 7.4'lük deprem 10 büyüklüğünde hissedilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpen milletvekiline 200 TL harçlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekiline 200 TL harçlık
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı

Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu

Son Dakika Haberleri

Nilay diziden ayrıldı mı, çıktı mı (Kızılcık Şerbeti)? Nilay öldü mü? 12 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Yay, Balık, Oğlak, Terazi burcu yorumu! 12 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Tarotta 3. kart ne anlama gelir? Kızılcık Şerbeti İmam Fatih Gühan kimdir? Tarotta 4. kart ne anlama gelir? Kızılcık Şerbeti dizisinden kimler ayrılıyor? Tarotta 8. kart ne anlama gelir? Discord açıldı mı 11-12 Ocak Discord son durum ne? Kızılcık Şerbeti kamera arkası görüntüleri var mı? Kızılcık Şerbeti Nilay öldü mü, Feyza Civelek diziden ayrıldı mı? Kızılcık Şerbeti kim öldü?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.