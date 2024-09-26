Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Uygulamalarda 26 Kişi Yakalandı, 17'si Tutuklandı

Düzce'de Uygulamalarda 26 Kişi Yakalandı, 17'si Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde araması bulunan 26 kişi yakalandı ve 17'si tutuklandı. Son bir haftada 12 bine yakın kişi sorgulandı ve çeşitli silahlar ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda araması bulunan 26 kişi yakalandı 17'si adli mercilerce tutuklandı.

Düzce'de Polis ekiplerinin uygulamaları devam ediyor. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 12 bine yakın kişi sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 26 kişi yakalanırken 17'si çıkartıldıkları adli mercilerce tutukladı. Denetimlerde ayrıca 9 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 5 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet kesici delici alet, 10 adet kartuş ve 220 adet fişek ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa

Erdoğan'dan dikkat çeken adım! Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti, direkt yurda dönüyor

Erdoğan Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı

 Kara harekatı tehdidi sonrası Lübnan'dan büyük kaçış! 500 bin kişi güvenli bölgelere taşındı

Kara harekatı tehdidi 500 bin kişiyi ülkeden kaçmak zorunda bıraktı
Bu gece yarısından itibaren motorine 90 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Akaryakıta bir zam daha geliyor! Tabeladaki rakam keyif kaçıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB 30 bin temizlik personeli başvuru ekranı! 30 bin temizlik personeli başvurusu ne zaman başlayacak? BEKÇİLİK BAŞVURUSU 2024 (PA.edu.tr) | Bekçilik başvurusu ne zaman, şartları neler? KYK BURS-KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ: KYK burs- kredi başvuruları ne zaman? KYK ne kadar, kaç TL? ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025: Yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam gelir? 2025 Asgari ücrete zam ne kadar olacak? 2024- 2025 Kadınlar Basketbol Süper Ligi ne zaman başlıyor? Beşiktaş'ın maçı ne zaman? (UEFA) Ajax- Beşiktaş maçı saat kaçta, şifresiz mi? Masterchef 26 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yiğit Bulut kimdir? Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut kaç yaşında, nereli? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? Lyon- Olympiakos maçı ne zaman? (UEFA) Lyon- Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT Tabii ücretsiz mi? GALATASARAY- PAOK MAÇINDAN KARELER!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });