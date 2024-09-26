Düzce'de Uygulamalarda 26 Kişi Yakalandı, 17'si Tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda araması bulunan 26 kişi yakalandı 17'si adli mercilerce tutuklandı.

Düzce'de Polis ekiplerinin uygulamaları devam ediyor. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 12 bine yakın kişi sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 26 kişi yakalanırken 17'si çıkartıldıkları adli mercilerce tutukladı. Denetimlerde ayrıca 9 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 5 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet kesici delici alet, 10 adet kartuş ve 220 adet fişek ele geçirildi. - DÜZCE