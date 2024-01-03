Düzce'de Uçak Savar Mermisi ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Düzce'de polis ekiplerince yapılan rutin denetimde bir şahsın evinden uçak savar mermisi ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde polis ekiplerince yapılan rutin denetimde hareketlerinden şüphelenilen şahıs durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın evinde yapılan aramada ise uçak savar mermileri ile uyuşturucu madde kullanımı aparatları ile 12 gram esrar ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken, mermilere el konuldu. - DÜZCE