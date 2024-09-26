Düzce'de Tütün Kaçakçılığına Büyük Darbe: 239 Bin Makaron Ele Geçirildi

Düzce'de polis ekipleri tarafından tütün ve tütün ürünleri satışı yapan işyerlerine yönelik yapılan çalışmada 198 bin adet bandrollü boş makaron, 24 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, 16 bin 200 adet dolu makaron olmak üzere toplam 239 bin adet makaron ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri satışı yapan işyerlerine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 1 işyerinde 1 ikamet adresinde ve 1 konteynırda yapılan aramalarda M.A.D.(18) ve E.C.(48) isimli şahıslardan 78 kilo kapalı bandrollü paket tütün, 50 kilo açık kıyılmış tütün, 198 bin adet/dal bandrollü boş makaron, 24 bin 800 adet/dal bandrolsüz boş makaron, 16 bin 200 adet/dal dolu makaron, 2 adet otomatik tütün doldurma makinesi, 1 adet 100 litrelik hava kompresörü ve 1 adet basınçlı hava kurutucu makine ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - DÜZCE