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Düzce'de trafik kazasında tır sürücüsü hayatını kaybetti

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Düzce'de meydana gelen trafik kazasında kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde meydana geldi. Araçta sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu yaralandı. İnceleme başlatıldı.

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Dursun Güler idaresindeki 35 APT 054 plakalı tır, aynı istikamette seyir halinde olan Rahmi E. idaresindeki 78 DY 807 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile araçta sıkışan sürücü Dursun Güler olay yerinde hayatını kaybederken tırda yolcu olarak bulunan Umut Y. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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