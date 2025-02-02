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Düzce'de Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Düzce'de Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı
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Düzce'de meydana gelen kazada bir otomobil takla attı ve bir kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Düzce'de meydana gelen kazada bir araçla çarpışan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Akçakoca-Alaplı yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce'den Alaplı istikametine seyreden Cafer Kalan idaresindeki Fiat Tofaş marka otomobil, aynı istikamete giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BL 9043 plakalı Citroen marka otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrasında Cafer Kalan idaresindeki otomobil takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs araçtan çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza sebebiyle tek şeritten verilen trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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