Düzce'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Düzce'de Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Düzce'de 2 servis aracı ve bir tırın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2servis aracı ve tırın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolunun Düzce geçişinde devam eden tadilat nedeniyle bölünmüş yolda ilerleyen A.C.'nin kullandığı 81 ABY 907 plakalı Mercedes marka işçi servisine, arkasında ilerleyen Y.K.'nin kullandığı 26 UZ 785 plakalı Mercedes marka tır çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yavaşlayan araçlara da M.K. idaresindeki 81 ADG 017 plakalı Mercedes marka işçi servisi çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, trafik ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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