Düzce'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

DÜZCE(İHA) – Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde sabah erken saatlerde otomobil önce kamyona ardından bariyere çarparak durdu. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza Anadolu Otoyolu Düzce ili Gümüşova ilçesi sınırlarında meydana geldi. Sabah saat 07.00 sıralarında ki trafik kazasında Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan CT 53 MNT yabancı plakalı otomobil aynı istikamete gitmekte olan patates yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durdu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan Ecaterina C., Tulıan C., David Gabriel C., Teodora C. ve Renas I.'yı çevrede bulunan hastanelere kaldırarak tedavi altına alındı. Yaralıların ardından kaza yapan araçlar çekici yardımı ile kaldırılarak kısmen kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE