Düzce'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Düzce'de iki aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza Düzce merkez Yığılca ilçe yolu üzeri Çakırlar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yığılca'dan Düzce istikametine seyir halinde olan E. D. idaresindeki 57 KA 570 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan F. A. idaresinde ki 81 FN 212 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil yoldan çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü E.D., eşi F.D. ve çocuğu H.D.'yi hastaneye kaldırırken, diğer sürücüyü ise ayakta tedavi etti. Kaza sebebi ile kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE