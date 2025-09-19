Haberler

Düzce'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Düzce'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Yığılca ilçe yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışmasının ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Düzce'de iki aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza Düzce merkez Yığılca ilçe yolu üzeri Çakırlar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yığılca'dan Düzce istikametine seyir halinde olan E. D. idaresindeki 57 KA 570 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan F. A. idaresinde ki 81 FN 212 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil yoldan çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü E.D., eşi F.D. ve çocuğu H.D.'yi hastaneye kaldırırken, diğer sürücüyü ise ayakta tedavi etti. Kaza sebebi ile kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Genel merkezde buluştular: Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek

Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asena ve Hasan Dere boşandı! Magazin kulislerinde ihanet iddiası dolaşıyor

8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.