Düzce'de minibüs ile otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı

Düzce(İHA) – Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza 23.00 sıralarında Aydınpınar Caddesi Turaplar Köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Citröen marka 81 AFG 027 plakalı minibüs karşı istikametten gelen Mazda marka 06 AS 8847 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil ters şeride dönerken, minibüsün ise arka lastiği koptu. Kazada otomobil sürücüsü A.M. ile yanında yolcu olarak bulunan S.K. ve minibüste bulunan ancak başka bir araçla hastaneye götürülmesi nedeniyle ismi henüz tespit edilemeyen 1 kişi yaralandı.

Otomobilde bulunan yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE