Düzce'de Trafik Kazalarını Azaltma Çalışmaları Başlatıldı

Son dönemde artan trafik kazalarının azaltılmasına yönelik olarak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, jandarma sorumluluk sahasında bulunan yollar üzerinde denetim ve uygulamalarına hız verdi. Ayrıca zirai hareketliliğinde arttığı bu dönemde ekipler hem kazaların azaltılması hem de tarım araçlarının karıştığı kazaların en aza indirilmesi için bilgilendirme çalışması yaptılar.

Düzce'de artan trafik kazaları ve tarla işlerinin başlamasıyla birlikte zirai hareketliliğin yoğunlaşması jandarma ekiplerini harekete geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri vatandaşların trafik konusunda farkındalığının artırılması maksadıyla çalışma başlattı. Zirai araç hareketliliğinin yoğun olduğu bu dönemde, tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi, yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Beyköy Beldesi, Üçyol ve Bostanlık Köyleri ile Akçakoca ilçesi Uğurlu köyünde traktör sürücülerine yönelik "Reflektör Tak Görünür Ol" sloganı ile bilgilendirme yaptı.

Jandarma ekipleri traktörlerde görünürlüğü arttıran üçgen reflektör, sarı çakarlı lamba ile 2001 yılından sonra üretilen traktörlerde zorunlu olan devrilme esnasında sürücünün traktör altında kalarak vefat etmesini veya ağır yaralanmasını engelleyen "devrilmeye karşı koruma çerçevesi" (ROPS) ile ilgili bilgilendirme yaptı. Ayrıca ekipler, traktörlerde kabin ve koruyucu çatı kullanımı, devrilme ve takla atma şeklinde ki kazalarda vefat etme durumunu dört kat düşürdüğü sürücülere anlatarak, traktör römorklarına üçgen reflektörlerde taktı. - DÜZCE