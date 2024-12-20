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Düzce'de Trafik Kazalarında 25 Ölü, 2125 Yaralı

Düzce'de Trafik Kazalarında 25 Ölü, 2125 Yaralı
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Düzce'de son 11 ayda meydana gelen 1215 maddi hasarlı trafik kazasında 25 kişi yaşamını yitirdi, 2125 kişi yaralandı. Kazaların çoğunun nedeni ise sürücü hataları olarak belirlendi.

Düzce'de son 11 ayda bin 215 maddi hasarlı trafik kazasında 25 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 125 kişi yaralandı.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından olan D-100 Karayolu ve Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan Düzce'de kasım ayında 118 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası, 129 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 195 kişi yaralandı. Yılın son 11 ayında ise bin 215'i maddi hasarlı

olmak üzere toplam bin 333 trafik kazası meydan geldi. Kazalarda 25 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 125 kişi yaralandı.

Kaza nedenleri arasında araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak ve arkadan çarpma ilk sıralarda yer alıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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