Düzce'de Trafik Ekipleri Kask Takmayanlara Ceza Verdi, Takana İkramda Bulundu

Düzce (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik şubesi ekipleri ilçede yaşanan yoğunluk sebebiyle takviye ekip olarak gitti. İlçede motosiklet ve kask uygulaması yapan trafik ekipleri kask takanlara çerez ikram ederken, takmayanlara ise cezai işlem uyguladı. Polis memurlarının samimi tavrı ise takdir topladı.

Akçakoca ilçesinde hafta sonu yaşanan yoğunluk sebebiyle Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün bazı birimleri ilçeye takviye ekip olarak gönderiliyor. Bu çerçevede Akçakoca'ya giden trafik şubesi ekipleri, yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Osmaniye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde motosiklet ve kask uygulaması yaptı. Trafik ekipleri denetimler sırasında kask takan motosiklet sürücülerine çerez ikram ederken, kask takmayan sürücü ve motosiklette yolcu olarak bulunan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

Trafik Şubesi'nde görevli polis memuru Sinan Temizoğlu, durdurduğu bir motosiklette kaskını takan sürücüye teşekkür etti, kask takmayan yolcuya nasihatte bulunarak "Gençler amacımız size bir şey olmaması için. Motosiklet kazalarında çok fazla yaralımız var. En ufak hızlarda bile ağır yaralanmalara yaşanıyor. Kaza yapan arkadaşların kasklarına bakarsak, aldıkları darbeleri görürsek bunu daha iyi anlarız. Maşallah filinta gibi delikanlılarsınız. Kasksız motosiklete binmeyin" dedi.

Polis memuru nasihatin arından kask takmayan gence cezai işlem uyguladı. - DÜZCE