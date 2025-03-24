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Düzce'de Trafik Denetimlerinden Sert Ceza: 162 Araç Trafikten Men Edildi

Düzce'de Trafik Denetimlerinden Sert Ceza: 162 Araç Trafikten Men Edildi
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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 15 bin araç kontrol edilirken kural ihlali yapan 2 bin 228 sürücüye ceza uygulandı. 162 araç trafikten men edilirken, denetimlerin artacağı duyuruldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 15 bin araç kontrol edilirken 162 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için son bir hafta içiresinde gerçekleştirilen denetimlerde 15 bin araç, bin 361 motosiklet, 155 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 228 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 3 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 162 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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