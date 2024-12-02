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Düzce'de Trafik Denetimlerinde Bin 978 Sürücüye Ceza

Düzce'de Trafik Denetimlerinde Bin 978 Sürücüye Ceza
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Düzce'de jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 9 bin araç kontrol edilirken, 147 araç trafikten men edildi. Kurallara uymayan bin 978 sürücüye idari para cezası uygulandı.

1 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan denetimde bin 978 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 147 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 9 bin araç, 385 motosiklet ve 35 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 978 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 18 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 147 araç trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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