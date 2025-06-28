Düzce'de Trafik Denetimlerinde Bin 509 Sürücüye Ceza

Düzce'de Trafik Denetimlerinde Bin 509 Sürücüye Ceza
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Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde bin 509 sürücüye ceza kesildi. En çok ceza, hız ihlali nedeniyle uygulandı.

Düzce'de polis sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde bin 509 sürücüye cezai işlem uygulandı. En çok cezayı ise hızlı sürücüler yedi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 7 bin 600 araç ve sürücüsü denetlendi. Yapılan denetimlerde 246 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 83 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 190 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 92 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 31 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 18 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 11 sürücüye ses ve gürültüden ve 4 sürücüye abart egzozdan olmak üzere toplam bin 509 sürücüye cezai işlem uygulandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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