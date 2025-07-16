Düzce'de Trafik Denetimlerinde Bin 311 Sürücüye Ceza

Düzce'de Trafik Denetimlerinde Bin 311 Sürücüye Ceza
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Düzce'de son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde hızlı giden sürücüler başta olmak üzere toplam bin 311 sürücüye ceza kesildi.

Düzce'de polis sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde bin 311 sürücüye cezai işlem uygulandı. En çok cezayı ise hızlı sürücüler yedi.

Düzce'de hızlı giden sürücüler radara yakalandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 8 bine yakın araç ve sürücü denetlendi. Yapılan denetimlerde 733 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 55 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 150 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 270 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 45 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 19 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 20 sürücüye ses ve gürültüden ve 4 sürücüye abart egzozdan olmak üzere toplam bin 311 sürücüye cezai işlem uygulandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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