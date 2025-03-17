DEM Parti, AK Parti'yle Meclis'te 2 saat görüştü: Samimi, dostane bir sohbet oldu

AK Parti-DEM Parti görüşmesi sonrası ilk açıklama
Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı

Suriye'de yeni savaş cephesi! askerler infaz edildi, gerilim zirvede
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı mahallede değişen bir şey yok

Belediye başkanı esip gürlüyor ama ilçede değişen bir şey yok
Husiler'den Trump'ın 'cehennem' tehdidine sayısız tabutla yanıt

Trump'ın uykularını kaçıran video! Sayısız tabutla tehdit ettiler

Düzce'de Trafik Denetimlerinde 3 Bin 48 Sürücüye Ceza

Düzce'de Trafik Denetimlerinde 3 Bin 48 Sürücüye Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 19 bin 78 araç ile 3 bin motosiklet kontrol edildi. Kusurlu bulunan 3 bin 48 sürücüye ceza kesilirken, 7 sürücüye alkol nedeniyle işlem yapıldı ve 250 araç trafikten men edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 19 bin 78 araç, 3 bin motosiklet ve 75 okul servisi denetlenirken, kusurlu görülen 3 bin 48 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Düzce'de trafik ekipleri tarafından 10-16 Mart tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 19 bin 78 araç, 3 bin motosiklet ve 75 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 3 bin 48 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 7 sürücüye alkolden işlem yapılırken, 250 araçta trafikten men edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Trump'ın uykularını kaçıran video! Sayısız tabutla tehdit ettiler
img

Doyamadan göçüp gitmişti! İşte Defne'nin oğlunun son hali
img

Ünlü oyuncu, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi ile gizli düğünle evlendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
'40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur'

"40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur"
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! Son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Doyamadan göçüp gitmişti! İşte Defne'nin oğlunun son hali
14'üncü çocuğuna hamileyken tutuklandı, doğum yapıp serbest kaldı

İstanbul'un en aktif suçlusu yine serbest
Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı

ABD ve Rusya'da bile böylesi yok! Atmosferi aşıp uzaya kadar çıkıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.