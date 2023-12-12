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Düzce'de trafik denetimlerinde 2 milyon TL ceza kesildi

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri son bir hafta boyunca yaptıkları denetimde 2 bin 98 araç sürücüsüne 2 milyon 534 bin 896 TL cezai işlem uyguladı. Okul servislerine de ceza kesildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri son bir hafta boyunca yaptıkları denetimde 2 bin 98 araç sürücüsüne 2 milyon 534 bin 896 TL cezai işlem uyguladı.

Düzce'de emniyet ekipleri tarafından vatandaşın huzur ve güvenliği için denetimler sıklıkla devam ediyor. 4 ile 10 Aralık tarihleri arasında Trafik Tescil Denetleme ve Bölge Trafik Şube Müdürlüklerinin günlük denetim faaliyetlerinde 4 bin 366 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kusurlu görülen 2 bin 98 araç sürücüsüne 2 milyon 534 bin 896 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca denetimlerde 22 araç trafikten men edildi.

Okul servislerini de sıkı takibe alan trafik ekipleri 121 okul servisi kontrol ederken kusurlu görülen 4 servise 11 bin 647 TL idari para cezası uyguladılar.

Yetkililer denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce Trafik 3. Sayfa Güncel Haberler

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