Düzce'de Trafik Denetimlerinde 2 Bin 40 Sürücüye Ceza

Düzce'de Trafik Denetimlerinde 2 Bin 40 Sürücüye Ceza
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Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 10 bin 50 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 2 bin 40 sürücüye çeşitli ihlallerden ceza kesildi. En çok ceza, hız ihlalinden verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde 2 bin 40 sürücüye cezai işlem uygulandı. Sürücülere en çok hızdan ceza kesildiği bildirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 10 bin 50 araç ve sürücüsü denetlendi. Yapılan denetimlerde 680 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 327 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 183 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 126 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 43 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 14 sürücüye alkolden, 17 sürücüye ses ve gürültüden ve 5 sürücüye abart egzozdan olmak üzere toplam 2 bin 40 sürücüye cezai işlem uygulandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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