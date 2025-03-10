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Düzce'de Trafik Denetimlerinde 2 Bin 399 Sürücüye Ceza

Düzce'de Trafik Denetimlerinde 2 Bin 399 Sürücüye Ceza
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Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 399 sürücüye idari para cezası uygulandı, 230 araç trafikten men edildi. Denetimlerde birçok kural ihlali tespit edildi.

9 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan denetimde 2 bin 399 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 230 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 23 bin araç, 2 bin 830 motosiklet, 310 servis aracı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 399 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 5 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 230 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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