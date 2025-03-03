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Düzce'de Trafik Denetimlerinde 2 Bin 388 Sürücüye Ceza Kesildi

Düzce'de Trafik Denetimlerinde 2 Bin 388 Sürücüye Ceza Kesildi
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Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 20 bin araç ve 521 okul servisi kontrol edildi, 2 bin 388 sürücüye ceza verildi, 185 araç trafikten men edildi.

2 Mart tarihleri arasında yapılan denetimde 2 bin 388 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 185 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 20 bin araç, bin 460 motosiklet ve 521 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 388 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 16 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 185 araç trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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