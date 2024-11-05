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Düzce'de Trafik Denetimlerinde 2 Bin 244 Sürücüye Ceza

Düzce'de Trafik Denetimlerinde 2 Bin 244 Sürücüye Ceza
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Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 244 araç sürücüsüne ceza verildi, 140 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ehliyetsiz sürücüler, emniyet kemeri kullanmayanlar ve diğer kurallara uymayanlar hedef alındı.

3 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan denetimde 2 bin 244 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 140 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 10 bin 950 araç, 769 motosiklet ve 105 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 244 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 35 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 140 araç trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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