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Düzce'de Trafik Denetimlerinde 2.984 Sürücüye Ceza Kesildi

Düzce'de Trafik Denetimlerinde 2.984 Sürücüye Ceza Kesildi
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Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 12 bin 281 araç, bin 400 motosiklet ve 140 okul servisi kontrol edildi. Kusurlu görülen 2.984 sürücüye ceza uygulandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 12 bin 281 araç, bin 400 motosiklet ve 140 okul servisi denetlenirken, kusurlu görülen 2 bin 984 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Düzce'de trafik ekipleri tarafından 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 12 bin 281 araç, bin 140 motosiklet ve 140 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 984 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 25 sürücüye alkolden işlem yapılırken, 175 araçta trafikten men edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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