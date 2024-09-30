Düzce'de Trafik Denetimlerinde 2.984 Sürücüye Ceza Kesildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 12 bin 281 araç, bin 400 motosiklet ve 140 okul servisi denetlenirken, kusurlu görülen 2 bin 984 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Düzce'de trafik ekipleri tarafından 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 12 bin 281 araç, bin 140 motosiklet ve 140 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 984 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 25 sürücüye alkolden işlem yapılırken, 175 araçta trafikten men edildi. - DÜZCE