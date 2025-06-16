Düzce'de Trafik Denetimlerinde 161 Araç Trafikten Men Edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 21' alkolden 161 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 9-15 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 18 bin 725 araç, motosiklet ve okul servisi kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 406 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 21 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 161 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE