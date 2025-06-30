Düzce'de Trafik Denetimlerinde 15 Bin Araç Kontrol Edildi

Düzce'de Trafik Denetimlerinde 15 Bin Araç Kontrol Edildi
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Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 15 bin araç ve motosiklet kontrol edildi. 1,925 sürücüye ceza verildi, 48 sürücü alkollü araç kullanmaktan işlem gördü.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 15 bin araç ve motosiklet denetlenirken, kusurlu görülen bin 925 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Düzce'de trafik ekipleri tarafından 23-29 Haziran 2025 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 15 bin araç ve motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen bin 935 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken alkollü araç kullanan 48 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 187 araç trafikten men edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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