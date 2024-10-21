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Düzce'de Trafik Denetimlerinde 136 Araç Trafikten Men Edildi

Düzce'de Trafik Denetimlerinde 136 Araç Trafikten Men Edildi
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Düzce'de polis ve jandarma trafik ekipleri, 14-20 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde 10 bin aracı kontrol ederek 136 aracı trafikten men etti ve 23 sürücüye alkol kontrolü nedeniyle işlem uyguladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından hem havadan dron ile karadan radar aracı ile yapılan denetimlerde 136 araç trafikten men edilirken 23 araç sürücüsüne alkolden işlem yapıldı.

Düzce'de Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 14-20 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 10 bin araç, servis aracı ve motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 362 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 23 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 136 araçta trafikten men edildi.

Yetkililer, ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimlerin artacağını bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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