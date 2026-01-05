Düzce'de bir yılda 133 bin 343 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik ekipleri 2025 yılında kural tanımayan sürücülere geçit vermedi. Yıl içinde yapılan denetimde 133 bin 343 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 6 bin 599 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. 2025 yılında gerçekleştirilen denetimlerde 791 bin araç, motosiklet ve servis aracı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 133 bin 343 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, bin 252 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 6 bin 599 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yapıldı. - DÜZCE