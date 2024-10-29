Düzce'de Trafik Denetimlerinde 12 Bin 500 Araç Kontrol Edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 12 bin 500 araç kontrol edilirken 161 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 21-27 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 12 bin 500 araç, 840 motosiklet, 143 okul servisi kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 690 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 27 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 161 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE