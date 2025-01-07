Düzce'de Trafik Denetimleri Sonucu 2007 Sürücüye Ceza

DÜZCE(İHA) – Düzce'de son bir haftada 2 bin 7 araç sürücüne cezai işlem uygulandı, 163 araç trafikten men edildi.

Kentte jandarma ve polis trafik ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 10 bin 800 araç, 347 motosiklet ve 190 okul servisi kontrol edildi. Denetimlerde; kural ihlali yapan 2 bin 7 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 33 sürücüye alkolden işlem yapılırken, 163 araç trafikten men edildi.

Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - DÜZCE