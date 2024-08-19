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Düzce'de trafik denetimleri sıklaştırılıyor

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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri trafik denetimleri yaparak kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 10 bin 500 araç kontrol edildi ve 143 araç trafikten men edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 10 bin 500 araç kontrol edilirken 143 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 12 – 18 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 10 bin 500 araç, 650 motosiklet kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 3 bin 768 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 20 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 143 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3-sayfa trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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