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Düzce'de trafik denetimleri sıklaştırılıyor

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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri trafik denetimlerini artırarak kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 12 bin 655 araç kontrol edildi ve 132 araç trafikten men edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 12 bin 655 araç kontrol edilirken 132 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 13 – 19 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 12 bin 655 araç, 638 motosiklet, 155 okul servisi kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 156 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 19 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 132 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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