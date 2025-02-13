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Düzce'de Trafik Denetimleri Sıkılaştırıldı: 9 Bin Araç Kontrol Edildi

Düzce'de Trafik Denetimleri Sıkılaştırıldı: 9 Bin Araç Kontrol Edildi
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Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 9 bin araç kontrol edildi, 86 araç trafikten men edildi ve bin 543 sürücüye ceza kesildi. Denetimlerin artacağı bildirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 9 bin araç kontrol edilirken 86 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 3-9 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 9 bin araç, 528 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 543 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 19 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 86 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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