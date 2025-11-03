Haberler

Düzce'de Trafik Denetimleri Sıkılaştırıldı: 2668 Sürücüye Ceza

Düzce'de jandarma ve polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 668 sürücüye cezai işlem uygulandı ve 144 araç trafikten men edildi. Denetimler, çeşitli trafik ihlallerine karşı sürdürülüyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik ekipleri kural tanımayan sürücülere izin vermiyor. Son bir haftada yapılan denetimde 2 bin 668 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 144 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 11 bin araç, motosiklet ve servis aracı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 668 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 21 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 144 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
