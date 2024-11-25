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Düzce'de Trafik Denetimleri Sıkılaştırıldı

Düzce'de Trafik Denetimleri Sıkılaştırıldı
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Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 9 bin 575 araç kontrol edildi, 105 araç trafikten men edildi. 2 bin 140 sürücüye ceza kesilirken, alkolden dolayı işlem yapılan sürücü sayısı 16 olarak belirlendi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 9 bin 575 araç kontrol edilirken 105 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 18-24 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 9 bin 575 araç, 250 motosiklet, 277 okul servisi kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 140 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 16 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 105 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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