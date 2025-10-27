Düzce'de Trafik Denetimleri Sıkılaştı: 2,935 Sürücüye Ceza

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kuralları riayet etmeyen sürücülere geçit vermiyor. Son 1 haftada denetimlerde 2 bin 935 araç sürücüsüne ceza yazıldı.

Düzce'de jandarma ve polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 20-26 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 16 bin araç, motosiklet ve okul servisi kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kusurlu görülen 2 bin 935 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken 30 araç sürücüsüne alkolden işlem yapıldı, 215 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE