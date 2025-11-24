Haberler

Düzce'de Trafik Denetimleri Sıkılaşıyor: 2 Bin 364 Sürücüye Ceza

Güncelleme:
Düzce'de jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 15 bin araç kontrol edildi. 2 bin 364 sürücüye ceza kesilirken, 231 araç trafikten men edildi. Denetimlerin artacağı belirtildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Yapılan denetimde 2 bin 364 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 231 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 15 bin araç, motosiklet ve okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 364 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 31 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 231 araç trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
