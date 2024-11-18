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Düzce'de Trafik Denetimleri Sıkılaşıyor

Düzce'de Trafik Denetimleri Sıkılaşıyor
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Düzce'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 9 bin 500 araç kontrol edilerek kurallara uymayan 288 sürücüye ceza kesildi ve 140 araç trafikten men edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 9 bin 500 araç kontrol edilirken 140 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 11 – 17 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 9 bin 500 araç, 288 motosiklet edildi.

Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 981 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 31 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 140 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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