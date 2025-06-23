Düzce'de Trafik Denetimleri Sıkılaşarak Devam Ediyor

Düzce'de Trafik Denetimleri Sıkılaşarak Devam Ediyor
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Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 14 bin araç kontrol edildi, 215 araç trafikten men edildi. Kurallara uymayan 2 bin 104 sürücüye ceza verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 14 bin araç kontrol edilirken 215 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 16-22 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 14 bin araç, 2 bin 301 motosiklet, 17 okul servisi kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 104 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 26 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 215 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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