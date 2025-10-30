Haberler

Düzce'de Trafik Denetimleri Artırıldı: Hedef Sıfır Can Kaybı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, trafikte güvenliği artırmak ve kural ihlallerini önlemek için hem karadan hem de havadan denetimlerini sıklaştırdı. Hedef, sıfır can kaybı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, denetimlere hız verdi. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada trafikte hedefin sıfır can kaybı olduğu bildirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, jandarma sorumluluk sahası içinde kalan karayollarında hem karadan hem dron marifeti ile havadan denetimlerini arttırdı. Trafikte sıfır can kaybını hedefleyen jandarma ekipleri, yapılan hataları kameralarla kayıt altına almaya başladı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerini önlemek maksadıyla eğitim faaliyetlerine aralıksız şekilde devam edilmektedir. 2. Trafikte "0" can kaybına ulaşmak için denetimlere etkin şekilde devam edilecektir" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
