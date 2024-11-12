Düzce'de Trafik Denetimleri: 2820 Sürücüye Ceza, 152 Araç Men Edildi
Düzce'de jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde, 11 bin 800 araç ve 475 motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymayan 2820 sürücüye ceza uygulanırken, 152 araç trafikten men edildi.
10 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan denetimde 2 bin 820 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 152 araç trafikten men edildi.
Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 11 bin 800 araç, 475 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 820 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 19 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 152 araç trafikten men edildi.
Denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yapıldı. - DÜZCE